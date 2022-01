Stangata per i pescatori, aumento del canone per il demanio marittimo

Liguria. Il 2022 si apre con l’ennesima ingiustificata stangata per i settori della pesca e acquacoltura ligure, che continuano a subire l’incremento dei costi concessori del demanio marittimo, costi che portano a gravi conseguenze in termini economici e occupazionali andando a gravare su una situazione già in bilico a causa del Covid-19: serve agire con urgenza per ristabilire, a livello nazionale, una tassazione equa e proporzionale, che permetta di non gravare su uno dei settori di punta dell’economia ligure.

