Super Green Pass, via alle nuove restrizioni: da oggi serve per palestre, piscine, hotel, ristoranti all’aperto e mezzi di trasporto

Liguria. E’ il 10 gennaio, giorno in cui entrano in vigore nuove “strette” sul Super Green Pass volute dal Governo Draghi con il cosiddetto “decreto Natale”. Se già durante le vacanze il certificato “rafforzato” era diventato obbligatorio per sedersi e consumare nei ristoranti e nei bar al chiuso (anche al bancone) e in cinema, teatri, stadi, eventi sportivi, cerimonie pubbliche e per gli impianti di risalita sulle piste da sci, da oggi è indispensabile possederlo anche per entrare in ristoranti all’aperto, mezzi pubblici, centri culturali, palestre, piscine, impianti sportivi e relativi spogliatoi. Queste misure saranno in vigore fino al 31 marzo, termine attualmente fissato per la fine dello stato di emergenza.

... » Leggi tutto