Genova. In seguito alle ultime scelte del governo per innalzare la risposta immunitaria del Paese contro il contagio da Covid-19 e la variante omicron, la Uil Liguria auspica un rinforzo immediato degli hub regionali per permettere a tutti i cittadini di poter accedere al vaccino senza ritardi nella prenotazione o lunghe code come oggi accade in diverse sedi liguri.

