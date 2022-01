Domenica le prime prove della Sinfonica all’Ariston, attesa per i big del Festival

Sanremo. Meno venti giorni al Festival di Sanremo 2022. Inizieranno domenica le prove all’Ariston per l’Orchestra Sinfonica, attualmente impegnata in trasferta a Roma per la prima settimana di audizioni con i big della kermesse. Intanto è attesa nelle prossime ore l’ufficialità sulla composizione del pubblico ammesso a teatro. Rai Com – la società di Rai che si occupa della biglietteria del Festival – dovrebbe annunciare a breve modalità e termini per l’acquisto degli abbonamenti.

