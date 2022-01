Escalation di positivi in provincia di Imperia, numeri dopati dai tamponi rapidi

Sanremo. Nuovo sistema di calcolo per i nuovi positivi in Regione Liguria, scoppia una “pandemia” da dati. Alisa ha fornito questa sera i positivi per provincia accertati nelle ultime 24 ore e i numeri (se non spiegati) sono da escalation. I positivi al Covid, nel solo Ponente ligure, schizzano a 2.047 casi accertati. Il non detto è che tra questi sono inclusi i risultati dei tamponi antigenici che da ieri possono essere effettuati in farmacia e valgono a tutti gli effetti per uscire dalla quarantena, in caso di negatività e di assenza dei sintomi per tre giorni consecutivi. I dati includono anche quelli dei tamponi rapidi effettuati prima di ieri, lunedì 10 gennaio, giorno dell’entrata in vigore dell’ultima ordinanza* del presidente Toti che equipara, ai fini dell’isolamento domiciliare, il tampone rapido in farmacia al molecolare delle Asl.

