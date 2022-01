L’Orchestra Sinfonica di Sanremo protagonista alla prima edizione del Festival di Musica Barocca

Sanremo. La scorsa settimana, a Roma presso gli studi Rai, sono iniziate le prove per la 72esima edizione del Festival della Canzone Italiana. L’Orchestra Sinfonica di Sanremo, da sempre insostituibile protagonista della kermesse canora più famosa d’Italia, quest’anno è ancora più presente, come ha ricordato recentemente il presidente della Fondazione Filippo Biolé: «Il numero di professori della Sinfonica che hanno deciso di partecipare a questa esperienza è raddoppiato rispetto alle precedenti edizioni. Hanno iniziato qualche giorno fa a conoscere e suonare i 25 brani inediti che saranno in gara a febbraio. Un segnale importante e una grande soddisfazione per noi e per la città». L’altra manifestazione che vedrà protagonista tra pochi giorni la Sinfonica sarà la prima edizione del Festival di Musica Barocca, un’assoluta novità. L’Orchestra Sinfonica si esibirà per la prima volta nella ex Chiesa di Santa Brigida nel cuore del centro storico di Sanremo, a Villa Nobel e nella Chiesa Luterana in Corso Garibaldi con un festival che propone cinque concerti – ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti contingentati – a cui prenderanno parte direttori e solisti specializzati nel repertorio barocco.

