Sampdoria: occhi su Carrascal, ‘el diez’ del River Plate che piace a Cassano

Genova. Andrea Conti ha parlato ai microfoni ufficiali del sito blucerchiato, esternando la sua contentezza per il passaggio alla Samp, che sperava si concretizzasse già la scorsa estate: “Sono felice di essere arrivato in una bellissima città di mare, in una piazza di grande blasone e spero di meritarmi la riconferma. Ho lavorato con mister D’Aversa a Lanciano ed a Parma e sono contento di ritrovarlo. Sono un terzino destro, ma sono a completa disposizione, con una grande voglia di rivalsa. Un messaggio ai tifosi? Forza Doria”.

... » Leggi tutto