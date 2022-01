Servizio civile dedicato a progetti culturali a Cervo: scadono il 26 gennaio le domande di partecipazione

Cervo. È stato pubblicato il 14 dicembre scorso il bando di Servizio Civile Universale 2020, a valere sul 2021, al quale Cervo partecipa con due progetti dedicati alla cultura e all’educazione. Considerato l’obiettivo dell’Amministrazione di Cervo di migliorare e aumentare la visibilità del patrimonio architettonico dei propri palazzi storici e delle manifestazioni della ricca offerta culturale e artistica, anche grazie al supporto all’organizzazione degli eventi, il primo progetto prevede l’apertura di siti e palazzi storici che, diversamente, resterebbero chiusi, mentre il secondo punta al coinvolgimento della comunità con la lettura di racconti in spazi all’aperto, per esempio giardini pubblici nel periodo estivo. Entrambi i progetti dedicati al Servizio Civile a Cervo saranno coordinati in sinergia con la Proloco Progetto Cervo e con la Cumpagnia du Servu.

