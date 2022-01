Toti: «quasi 10mila prime dosi somministrate in una settimana, 4.560 prenotazione per i bimbi tra 5 e 1 anni»

Genova. «Sono quasi 10 mila le prime dosi somministrate negli ultimi sei giorni in Liguria mentre sono 3.814 le prenotazioni effettuate nell’ultima settimana sempre per la prima dose. Un balzo in avanti importante dopo l’introduzione dell’obbligo vaccinale per gli over 50 e l’ampliamento del Super Green Pass che ci consentirà di aumentare ancora l’immunità di massa». Così il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti in merito all’andamento della campagna vaccinale.

