Covid, Pastorino (Linea Condivisa): “Tamponi gratuiti agli studenti sono fantasmi come numeri di Alisa”

Regione. “Non si capisce bene dove sia il corto circuito tra le dichiarazioni del Generale Figliuolo e quanto accade in Regione Liguria. Perché da una parte il Commissario all’emergenza esterna sui media come procedere per l’effettuazione di test rapidi antigenici gratuiti per gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado e specifica” – se l’alunno frequenta la scuola secondaria di primo grado o di secondo grado, provvede a contattare immediatamente il pediatra o il medico di famiglia, che, ove ritenuto necessario, procederà ad effettuare autonomamente il tampone ovvero a rilasciare idonea prescrizione medica per l’effettuazione del test gratuito”, ma dall’altra parte le famiglie e gli stessi pediatri e medici denunciano di non avere indicazioni su come procedere con riferimento alla cosiddetta ricetta rossa” racconta il Vice Presidente della Commissione Sanità della Regione Liguria Gianni Pastorino.

