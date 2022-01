Lavoro, Natale (Pd): «Sostegno alle piccole e medie imprese liguri che decidono di presentare bilanci di sostenibilità ambientale e sociale»

Genova. «Un sostegno alle imprese virtuose che decidono, per scelta e non perché obbligate, di presentare accanto al bilancio di esercizio anche quello di sostenibilità ambientale e sociale. Il consiglio regionale ha approvato il nostro ordine del giorno che chiede di sostenere, con un finanziamento da inserire nella prossima programmazione europea di concerto con le associazioni di categoria, le piccole e medie imprese che autonomamente decidono di presentare un bilancio di sostenibilità ambientale e sociale» – dice il consigliere regionale del Partito Democratico Davide Natale, primo firmatario dell’ordine del giorno approvato in consiglio.

