Peste suina africana, ecco cosa c’è da sapere sul virus

Liguria. L’allarme per il virus della peste suina africana (PSA) è stato lanciato dopo che è stato trovato in alcuni cinghiali del Belgio a settembre 2018. Infatti, in Italia è ormai dal 2018 che si effettuano controlli sulle carcasse di suini selvatici (Piano nazionale di sorveglianza passiva). In Liguria nel 2021 sono stati eseguiti test su circa 250 esemplari e nessuno di questi risultava affetto da questa patologia. I primi riscontri positivi sono arrivati dopo un anno rispetto alla partenza dei test, il 6 gennaio 2022 in un cinghiale ritrovato a Ovada e successivamente a Franconalto e Isola del Cantone.

