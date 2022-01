Liguria. Polizia locale in sciopero il prossimo 15 gennaio. La protesta è stata indetta dal Sulpl e condivisa dalla maggioranza degli appartenenti alla polizia locale. Per quanto riguarda la Liguria, è previsto un presidio in largo Eros Lanfranco a Genova e in via Vittorio Veneto a La Spezia, dalle 10 a mezzogiorno.

... » Leggi tutto