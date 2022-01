Tollerare l’intolleranza?

“Se la tolleranza democratica fosse stata ritirata quando i futuri capi cominciarono la loro campagna, l’umanità avrebbe avuto la possibilità di evitare Auschwitz e una guerra mondiale.” L’affermazione di Herbert Marcuse è l’espressione di una sofferenza evidentemente riferita ad una delle più disumane tragedie della storia ma il suo valore concettuale può essere ragionevolmente esteso ad ogni epoca se lo si applica all’interrogativo molto più generale che titola questo scritto. La posizione del filosofo e sociologo berlinese ma naturalizzato statunitense mi sembra molto chiara: non sempre la tolleranza è positiva, utile e buona. In effetti già la radice etimologica del termine suggerisce alcune considerazioni: deriva dal latino tolerare, forma durativa di tollere, cioè tenere sollevato, sopportare. Per esteso intende la fatica di accettare posizioni ideologiche, etiche o, più semplicemente, abitudini e atteggiamenti di persone che si pongono in una prospettiva differente da quella del “soggetto tollerante”. Anche solo questa definizione lascia trasparire una sorta di condiscendenza benevola da parte di chi esercita la tolleranza nei confronti di chi, per qualsivoglia ragione, non “ha capito”, quasi fosse un bambino che non ha del tutto compreso le regole del “mondo dei grandi”. Non è forse casuale che il concetto di tolleranza abbia i natali nel continente europeo, tra quelle genti che nei secoli hanno sterminato intere culture con le quali sono entrate in contatto.

... » Leggi tutto