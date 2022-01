Trasporti, Berrino: «Il governo convochi al più presto Cts per definire capienza bus all’80% anche per regioni arancioni»

Genova. «Il governo deve convocare al più presto il Comitato Tecnico Scientifico, come previsto, per stabilire che anche in zona arancione il coefficiente di riempimento di autobus e treni sia come in zona gialla dell’80%, tenendo conto delle misure restrittive assunte. Perché con il 50%, con le scuole in presenza e il minor utilizzo dello smart working rispetto allo scorso anno, non si è in grado di portare studenti e lavoratori a scuola e sul posto di lavoro». Lo ha ribadito oggi l’assessore ai Trasporti di Regione Liguria Gianni Berrino nella conferenza dei Presidenti, dando seguito alla segnalazione già effettuata dalla Liguria al ministro delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile Giovannini.

