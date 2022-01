Sanremo. Esce il 4 febbraio in cd e su tutte le piattaforme digitali per Virgin Records/Universal Music Italia Tutto l’universo, un’antologia che racchiude l’essenza artistica di Giovanni Truppi, cantautore in gara a Sanremo con “Tuo padre, mia madre, Lucia”, e dei suoi dieci anni di musica.

