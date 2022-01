Peste Suina: Svizzera, Cina e Giappone stoppano l’importazione di carne e salumi italiani

Genova. Dopo il contagio riscontrato tra gli ungulati, arriva l’epidemia della paura. Dopo il rincorrersi di notizie e ipotesi, ecco i primi provvedimenti economici internazionali: Svizzera, Kuwait, Cina, Giappone e Taiwan hanno attivato misure precauzionali alle frontiere, imponendo un temporaneo stop all’import di carni e salumi made in Italy. La notizia, rilanciata dall’Ansa, arriva da Confagricoltura: in ballo ci sarebbero esportazioni per un valore di 1,7 miliari di euro, e tutta una filiera realmente a rischio.

