Rincari bollette, Scaramuzza (Lega): “Ripercussioni negative, il sindaco Russo chieda un confronto al ministro”

Savona. “I rincari delle tariffe energetiche avranno ripercussioni negative anche sugli impianti sportivi e piscine. Gli assessori allo sport di otto città metropolitane hanno scritto al Presidente del Consiglio Draghi per manifestare la loro preoccupazione, cosa farà Savona in in tal senso?”. Lo ha dichiarato l’ex assessore allo sport e capogruppo della Lega al Comune di Savona Maurizio Scaramuzza.

