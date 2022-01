Sanremo. Il portavoce cittadino di Fratelli d’Italia, Antonino Consiglio, anche a nome dei presidenti dei Dipartimenti Lavori Pubblici, Alessandro Albiosi, ed Attività produttive, Alfredo Guerrino, chiede un intervento da parte del Comune per garantire una maggiore sicurezza ai pedoni in via Pietro Agosti.

