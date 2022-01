Andora al lavoro sulle strutture sportive: nuove attrezzature per le scuole e restyling del tetto del Palazzetto

Andora. Dopo quello della bocciofila, sarà sistemato anche il tetto del Palazzetto dello Sport di via Piana del Merula ad Andora. Lo ha annunciato il consigliere delegato allo Sport, Ilario Simonetta, nel corso di una visita alle scuole di via Cavour per la consegna ufficiale di nuove attrezzature dedicate alle attività della Palestra degli Andoresi, che sorge nel plesso scolastico.

... » Leggi tutto