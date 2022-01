Servizio civile universale a Confcooperative, Federsolidarietà Imperia Savona cerca giovani tra i 18 ed i 28 anni

Imperia. Il Servizio Civile Universale è una scelta volontaria di dedicare dodici mesi della propria vita al servizio di difesa, non armata e non violenta, della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio. È un’importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani, risorsa indispensabile e vitale per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese. I ragazzi avranno la possibilità di impegnarsi su iniziative concrete promosse dalle cooperative sociali aderenti a Confcooperative. Nel Ponente ligure sono disponibili questi posti, 6 presso gli asili nido di Imperia, Taggia, Bordighera, San Bartolomeo al Mare, oltre a 2 posti presso la comunità madre bambino per stranieri di Imperia Casa Madre Ada ed i Centri di Accoglienza per Richiedenti asilo di Imperia, Vallecrosia, Bajardo, 4 posti presso le comunità residenziali per tossicodipendenti di Ventimiglia ed Imperia, 3 posti presso il Centro di Aggregazione Giovanile Baraonda di Sanremo e 2 presso quello di Imperia.

