Varazze nella “zona rossa” per la peste suina, il sindaco: “Preoccupati per le ripercussioni, invitiamo tutti a rispettare le restrizioni”

Varazze. “In questo momento la preoccupazione della amministrazione è sia per la nuova emergenza sanitaria ma anche per le ripercussioni che il nostro territorio, non solo comunale ma dell’intero comprensorio, potrà avere se questa situazione dovesse permanere nel tempo. Chiediamo a tutti comunque il pieno rispetto delle restrizioni ad oggi emesse del governo nella speranza che la situazione si possa alleggerire e per la quale lavoreremo aggiornando i cittadini”. Lo afferma il sindaco di Varazze, Luigi Pierfederici, alla luce dell’entrata in vigore del decreto volto a contrastare la diffusione della peste suina sul territorio ligure.

