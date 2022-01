Covid, distinzione positivi asintomatici e malati nel bollettino. Toti: “Finalmente Governo apre al nuovo conteggio”

Liguria. Il presidente Giovanni Toti ha espresso soddisfazione per la notizia data dal sottosegretario Sileri sulla possibilità che, entro due settimane, sia fatta una distinzione nel bollettino tra i positivi asintomatici e i malati. “Finalmente viene presa in considerazione una nuova modalità di conteggio più coerente con la situazione reale, come avevamo già suggerito come Regione Liguria” ha detto.

... » Leggi tutto