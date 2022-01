Escursionisti persi nei sentieri dell’entroterra: doppio intervento di pompieri e soccorso alpino

Genova. Questo pomeriggio, i vigili del fuoco dei distaccamenti del Tigulio sono intervenuti in due diversi soccorsi in zona impervia per recuperare escursionisti in difficoltà sui sentieri dell’entroterra genovese.

Il primo intervento, già concluso, riguardava due donne che, giunte sul monte Ramaceto, sono state colte dalla nebbia. Raggiunte dalla squadra di Chiavari, grazie al posizionamento ottenuto tramite lo smartphone, sono state riaccompagnate al loro punto di partenza.

Il secondo, ancora in corso, lo sta effettuando la squadra di Rapallo in collaborazione con il Soccorso Alpino. I dispersi sono stati colti da buio e nebbia nei pressi del lago delle Lame sul monte Aiona.

... » Leggi tutto