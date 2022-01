Il Mallare è riuscito a ottenere un punto prezioso contro l’Oneglia nel recupero odierno. Un pareggio per 2 a 2 importante anche per il morale perché ottenuto in una situazione di piena emergenza. I “lupi” hanno dovuto affrontare l’importante match salvezza con appena 13 effettivi, inserendo in distinta il dirigente Luca Orsi.

