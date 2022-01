Sanremo. Altre due belle prove al Campionato invernale West Liguria. Due giorni di sole, cielo blu e un bel vento hanno dato il benvenuto ai regatanti con l’anno nuovo. Sabato vento da Sud-Est di circa 11 nodi ha accompagnato la flotta su un percorso costiero di 12 miglia per la classe Orc e Irc e intorno alle 8 miglia per la classe Racing Club. Il migliore di giornata in classe Orc è stato Miss K; nella classe Irc invece è il Pingone di Mare IIII a primeggiare, nella classe Racing Club Obi Wan è stato sicuramente il migliore.

