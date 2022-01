Liguria. “Con un virus così contagioso l’attuale sistema di tamponi e tracciamento costringe la sanità ad uno sforzo immane e per lo più inutile se non addirittura dannoso, con il risultato di bloccare migliaia di persone a casa in isolamento o, ancor peggio, in quarantena perché contatti di caso, anche se vaccinate e senza alcun sintomo”. A dirlo è il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

... » Leggi tutto