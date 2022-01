Genoa, nessun tiro nello specchio e una goleada che sa di sentenza: tutti bocciati tranne Sirigu

Genova. Un disastro: non si potrebbe definire altrimenti la prestazione di un Genoa umiliato da una Fiorentina straripante e mai realmente in partita. Tre tiri verso la porta e zero nello specchio, un misero 24% di possesso palla e nessun calcio d’angolo, il tutto aggravato da una prestazione insufficiente offerta praticamente da ogni singolo interprete sceso in campo. Numeri che confermano come la squadra abbia fatto la figura dello sparring partner da amichevole estiva: manovra inesistente ed efficacia offensiva pari a zero alle quali non è stata nemmeno abbinata la voglia di combattere. Neanche il penalty parato da Sirigu ha galvanizzato una squadra apparsa senza carattere.

