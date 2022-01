Inizia il progetto “Cittadini Cre-Attivi” guidato da Anffas Imperia

Imperia. Camminate sul lungomare, ginnastica e stretching in palestra, caldi balli al ritmo latino americano, giochi di società e tornei di calcio-balilla: sono iniziate con grande partecipazione le prime attività del progetto “Cittadini Cre-Attivi”. Capofila dell’operazione è Anffas Imperia che insieme alla rete composta da Centro Ascolto Caritas di Sanremo, Help, Polisportiva Dilettantistica Integrabili e SPES di Ventimiglia ha ottenuto un finanziamento di oltre 200.000 euro per realizzare attività sportive, culturali e di benessere per persone con disabilità in provincia di Imperia.

