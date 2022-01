Peste suina, oggi riunione della task force regionale: altri due casi accertati ma la zona infetta sembra circoscritta

Genova. Dopo il ritrovamento e l’accertamento di altri due casi di peste suina su altrettante carcasse di cinghiali nella zona di Ronco Scrivia, e in attesa dell’esito di esami che con ogni probabilità ne confermeranno altri due casi nella stessa zona, oggi alle 12.30 la Regione Liguria ha convocato la task force per la nuova emergenza sanitaria che riunisce il presidente Giovanni Toti, l’assessore all’Agricoltura e alla Caccia Alessandro Piana, il servizio veterinario di Alisa, Anci, Camera di Commercio e il dipartimento regionale che si occupa di politiche della natura, con il compito di portare avanti un’operazione di sorveglianza e di confrontarsi con i soggetti interessati per agire con misure di contenimento.

