Peste suina, Toti: “Entro 36 ore un vademecum sulle aree accessibili nei comuni della zona rossa”

Genova. “Entro 36 ore emetteremo una ordinanza di natura esplicativa o una faq per garantire a tutti i sindaci e ai cittadini dei Comuni compresi nell’area oggetto dell’ordinanza governativa di sapere in modo chiaro quali siano i comportamenti consentiti e quali quelli vietati: senza derogare dalle indicazioni ministeriali, si tratterà di una sorta di vademecum di ciò che si può oppure non si può fare, dei luoghi dove è possibile o non è possibile recarsi, ad esempio per consentire la frequentazione dei parchi urbani recintati”. Così il presidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria durate il punto stampa dopo il tavolo regionale sulla peste suina.

... » Leggi tutto