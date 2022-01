Pista ciclabile a Imperia, Scajola: «Posticipata di qualche giorno l’apertura del cantiere a Borgo San Moro»

Imperia. «Ho sentito ancora questa mattina la direzione dei lavori della pista ciclabile per alcuni aggiornamenti. Nel corso del colloquio abbiamo affrontato anche il tema di Borgo San Moro, che come è noto cambierà completamente volto al termine dei lavori. Insieme abbiamo concordato di posticipare di qualche giorno l’apertura del cantiere in quella zona, anche perché l’impresa non potrebbe lavorare a pieno regime in quanto i tecnici sono in attesa dei risultati di alcuni rilevamenti che arriveranno tra pochi giorni». Così dice il sindaco di Imperia Claudio Scajola in merito ai lavori della pista ciclabile in via Trento.

