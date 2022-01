Genova. Siamo stati buoni profeti, ieri, nel consigliare ad Osti & Co. di guardarsi in casa, in caso di esonero di D’Aversa (puntualmente avvenuto), suggerendo il nome di Felice Tufano come ‘capitano’ in grado, a nostro modesto parere, di portare la ‘barca Sampdoria in porto’ (leggi salvezza).

