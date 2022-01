Servizio civile universale, disponibili due posti all’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Imperia

Imperia. Presso l’Ufficio Locale Esecuzione Penale Esterna di Imperia (ULEPE) in viale Matteotti 50

a Imperia – Dipartimento giustizia minorile e di comunità, sono disponibili 2 posti per il Servizio Civile Universale. Possono presentare domanda tutti i giovani dai 18 ai 28 anni (è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un solo progetto). La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le 14 del 26 gennaio utilizzando la piattaforma Domanda On Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it/.

