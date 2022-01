Sinodo diocesano, a Savona la terza sessione

Savona. L’ondata pandemica non ha frenato i lavori del sinodo della diocesi di Savona-Noli, che il 14 e 15 gennaio nella consueta sede dell’istituto Rossello di Savona ha vissuto la sua terza sessione assembleare, con una media di 65 membri presenti in entrambe le giornate: un numero considerevole, se si considera l’attuale situazione di emergenza sanitaria. Nei tempi del programma pensato dalla segreteria (ridotti rispetto all’idea iniziale, evitando la cena e il pranzo per ragioni di prudenza) si è riusciti comunque a rispettare la tabella di marcia, articolata in tre momenti: la presentazione delle “icone bibliche” scelte dalle otto commissioni, le risonanze che le pagine scritturistiche hanno avuto sui sinodali e l’avvio della successiva fase dei lavori delle commissioni, che porteranno alla prossima assemblea, prevista il 24 e 25 marzo.

