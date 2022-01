Ventimiglia, rogo di cassonetti nel centro storico: bruciate anche due auto

Ventimiglia. Alcuni cassonetti della spazzatura distrutti dalle fiamme, un furgone Porter Piaggio bruciato e un’auto danneggiata dal fuoco: è il bilancio dell’incendio divampato intorno alle 2,40 nel centro storico di Ventimiglia. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento della città di confine che hanno domato le fiamme. Al momento non è chiaro se si sia trattato di un fatto accidentale o se il rogo sia doloso. Stando ai primi accertamenti sembra che le fiamme siano partite dai cassonetti per poi coinvolgere il Porter, parcheggiato a fianco, e interessare anche la vettura in sosta dietro il furgone.

