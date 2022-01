Genova. Ennesimo colpo di scena per i Bagni Liggia di Sturla. La procura di Genova ha deciso di affidare i bagni al centro di lunga e tormentata vicenda giudiziaria al Comune di Genova che dovrà pubblicare un bando per affidarli con gara pubblica come stabilisce la normativa Bolkestein.

... » Leggi tutto