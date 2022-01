Caro bollette, Salvini denuncia il caso di un bar di Genova e la Liguria chiede aiuto al Governo

Genova. Si alza anche dalla Liguria il grido degli imprenditori esasperati dal caro-bollette. Ad accendere i riflettori sul tema oggi è stato anche il leader della Lega Matteo Salvini che su Facebook ha pubblicato il conto dell’energia elettrica di un “bar di Genova” che mette le cifre a confronto: 781,09 euro di bolletta per il periodo settembre-ottobre 2020, schizzati a 1.370,23 nello stesso periodo del 2021. “Dopo la crisi Covid – ha scritto l’ex ministro – non possiamo permettere che imprese e famiglie subiscano la stangata del caro energia. Serve uno scostamento di bilancio, sono fiducioso perché anche il presidente Draghi è consapevole della situazione drammatica”. Nel post però non vengono pubblicati i consumi, quindi è impossibile operare un confronto in termini percentuali.

