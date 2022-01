Genova. Giampaolo non è stato ancora ufficializzato, però è come se lo fosse… Fuori dai denti, non è difficile immaginare come il mister nato a Bellinzona abbia preferito lasciare la ‘patata bollente’ Juventus nelle mani di Tufano, per poter poi preparare la partita con lo Spezia, con qualche allenamento a disposizione, per dare una ‘infarinatura’ dei suoi schemi alla squadra.

... » Leggi tutto