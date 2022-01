Guasto ai server della Regione, ritardi in diversi hub vaccinali della Liguria: la situazione nel savonese

Liguria. Pare non aver avuto (almeno al momento) alcun tipo di conseguenza sulla regolare attività degli hub vaccinali savonesi il guasto informatico che stamattina ha messo fuori uso i server dell’anagrafe vaccinale. Gli operatori di diversi centri non sono stati in grado ad accedere al sistema e così sono costretti a procedere offline con inevitabili disagi e ritardi per gli utenti.

... » Leggi tutto