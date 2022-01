Lavori a Borgo San Moro, il Pd città di Imperia: «Agevolazioni per le attività di via Trento»

Imperia. «Ci avevamo creduto in tempi non sospetti, dall’avvio dell’iter di studio con la nostra Amministrazione comunale, con il grande lavoro degli uffici comunali e con l’attività di concertazione messa in atto con il governo nazionale Pd per l’ottenimento del più grande finanziamento della storia della città di Imperia. Un lavoro che si preannunciava essere importante tanto da dover necessariamente recare disagi alla popolazione e, in alcuni tratti cittadini, anche alle attività commerciali» – dice il Pd città di Imperia.

... » Leggi tutto