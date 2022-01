Pista ciclabile, Confcommercio di Imperia al fianco dei commercianti di Borgo San Moro

Imperia. In merito ai lavori per la nuova pista ciclabile di Imperia, che riguarderanno in modo importante la viabilità della zona di Borgo San Moro, la Confcommercio cittadina è subito intervenuta, chiedendo, già la settimana scorsa, un incontro con l’Amministrazione comunale prima dell’avvio degli interventi. Il presidente cittadino Marco Gorlero giudica importante l’apertura in questo senso annunciata dal sindaco

Claudio Scajola.

... » Leggi tutto