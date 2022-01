Pnrr, a Filse il ruolo di advisor tecnico finanziario per il supporto ai progetti regionali

Genova. Regione Liguria ha individuato Filse, la finanziaria regionale, quale proprio advisor tecnico finanziario strategico per il Pnrr a supporto dei progetti regionali e di interesse regionale, per la gestione e attuazione degli interventi previsti oltre che per il monitoraggio dei dati di attuazione finanziaria e avanzamento dei progetti, in modo da facilitare il rispetto dei tempi e il conseguimento degli obiettivi e traguardi previsti. Lo prevede la delibera approvata oggi dalla Giunta, che, su proposta del presidente Giovanni Toti, integra anche i componenti della Cabina di regia, coinvolgendo i segretari regionali delle organizzazioni sindacati confederali liguri, il presidente di Confindustria Liguria e i presidenti delle altre associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

