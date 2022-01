Poker, la pandemia non ferma il tournament director sanremese Christian Scalzi

Sanremo. Dalla Città dei Fiori il poker tournament director Christian Scalzi si appresta ad affrontare un 2022 ricco di impegni. Dopo lo stop forzato causato dalla pandemia da covid 19 il Christian ora si trova a Cipro per per il Merit Poker Western Series, un torneo da 2,5 milioni di dollari garantiti. Con la stessa organizzazione andrà dunque in Montenegro a metà febbraio, dal 15 al 22, per un festival da 777mila euro.

