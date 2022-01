Ceriale. Sono stati 15 giorni di ricovero lunghi e in chiaro-scuro, a tratti infiniti. In mezzo, 9 di questi passati in coma farmacologico, nel buio più totale. I polmoni hanno smesso di funzionare del tutto da soli, seguiti da fegato e pancreas: una situazione disperata.

... » Leggi tutto