Imperia. Rivieracqua si trova nell’impellente necessità di dovere procedere con due interventi di riparazione della condotta adduttrice del così detto “Roja 1″ ad Imperia in corrispondenza del civico 33 di via Angiolo Silvio Novaro ed a Diano Marina in corrispondenza dei civ. 56/58 di via Torino.

... » Leggi tutto