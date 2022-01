Liguria. Il consigliere regionale Gianni Pastorino (Linea Condivisa) ha presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta “quali sono e quanto costano le 6 mila prestazioni che verranno affidate ai privati per rimediare alle condizioni in cui sono ridotte da tempo le numerose troppe liste di attesa della Sanità pubblica”.

