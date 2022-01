Savona, capigruppo di maggioranza a confronto: “Energia e entusiasmo per raggiungere obiettivi prefissati”

Savona. “Nei giorni scorsi si è svolta una riunone di maggioranza convocata dal sindaco Marco Russo tesa ad illustrare il lavoro svolto fino ad oggi dalla giunta e a programmare l’attività dei prossimi mesi. Come previsto dal programma dell’Agenda e anticipato nel corso della campagna elettorale, tale lavoro sarà incentrato sulla valorizzazione del Consiglio comunale, che si affiancherà a quello della Giunta e degli assessori, e sulla partecipazione dei cittadini e delle diverse realtà associative del nostro territorio. Un’impostazione apprezzata e condivisa da tutte e tutti”. Lo dichiarano, in una nota, i capigruppo in consiglio comunale a Savona Alessandra Gemelli (PD-Articolo Uno), Marco Lima (Patto per Savona), Marco Pozzo (RiformiAmo Savona) e Marco Ravera (Sinistra per Savona).

