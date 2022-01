Ventimiglia, a fuoco un furgone e tre auto: bruciato anche il tetto dell’ex asilo. Un fermato

Ventimiglia. Rogo di auto nella notte nel centro storico di Ventimiglia, dove nei pressi della cattedrale sono state avvolte dalle fiamme tre auto e un furgone parcheggiati uno di fianco alle altre. L’incendio è divampato intorno alle 22,40 in Corso Garibaldi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia, che hanno lavorato diverse ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Il rogo è molto probabilmente di matrice dolosa. A bruciare anche parte del tetto dell’ex asilo.

... » Leggi tutto