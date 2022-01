Costruire passando per la rigenerazione, la proposta di legge di Linea Condivisa per la tutela del suolo

Genova. Linea Condivisa presenta una proposta di legge sulla “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del suolo” che parte dal concetto del suolo come risorsa e oltre a stabilire lo stop immediato del consumo e del degrado del suolo, prevede che non si possano fare interventi di riuso e rigenerazione urbana e non attraverso il mantenimento o l’incremento della superficie di territorio permeabile all’acqua anche attraverso compensazioni.

... » Leggi tutto